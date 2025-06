NOSTALGISMO SOVIETICO

Se c'è una cosa che il conflitto russo-ucraino ha provocato dalle nostre parti è stato il cortocircuito del sistema politico-mediatico. Prima della guerra, infatti, Putin era il leader di riferimento della destra, difensore dei valori storici europei, baluardo contro il terrorismo islamico internazionale, mentre i moti di Piazza Maidan erano considerati una cospirazione europeista ai danni di un governo ucraino legittimo (filorusso); per la sinistra invece, sempre Putin era un dittatore fascista, nemico della democrazia e dell'Unione Europea. Dopo tre anni di conflitto si può dire che i punti di vista si siano invertiti: a destra il leader russo è diventato un autocrate imperialista, amico dei dittatori di mezzo mondo e persecutore dei popoli liberi d'Europa, mentre l'Ucraina rappresenta un fulgido esempio di patriottismo ed eroismo (giustamente); per la sinistra ora Putin è diventato il nuovo Stalin, restauratore dei fasti perduti e degno avversario degli Stati Uniti e dell'Europa liberista guerrafondaia, alleati della malefica Ucraina popolata dai nuovi nazisti.

