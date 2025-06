Nostalgia Italiana Tony Salvati e l’Insolita Band in concerto alla Villa Comunale di Vietri sul Mare

Preparatevi a rivivere emozioni senza tempo con Tony Salvati e l’Insolita Band, che sabato 28 giugno infiammeranno la Villa Comunale di Vietri sul Mare. Un evento imperdibile dedicato alla musica italiana, tra ricordi e melodie coinvolgenti, nel cuore di una suggestiva cornice. Non perdete questa occasione unica di immergervi in un viaggio musicale ricco di nostalgia e passione. La serata promette di essere indimenticabile…

Appuntamento con la musica sabato 28 giugno a Vietri sul Mare: Tony Salvati e l’Insolita Band saranno protagonisti di un grande concerto nella suggestiva cornice della Villa Comunale. Il concerto Il noto artista e produttore discografico campano porterà in scena il progetto Nostalgia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Nostalgia Italiana", Tony Salvati e l’Insolita Band in concerto alla Villa Comunale di Vietri sul Mare

