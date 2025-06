Non solo Report la Rai taglia anche Giletti e salta un big | terremoto totale

La Rai si trova al centro di un terremoto mediatico: tra tagli a “Report”, sospensioni a Giletti e l’addio a un grande nome, la prossima stagione si prospetta ricca di sfide e sorprese. Con i palinsesti ancora da svelare, il panorama televisivo italiano si prepara a cambiare volto, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire cosa riserveranno le nuove strategie di una delle emittenti più amate. Riusciranno a ritrovare equilibrio e innovazione?

La prossima stagione televisiva si preannuncia tutt'altro che facile per la Rai. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, prevista per venerdì a Napoli, emergono indiscrezioni che delineano un quadro fatto di tagli e riduzioni su più fronti. L'esigenza di contenere i costi sembra destinata a colpire non solo le fasce orarie meno strategiche, ma anche programmi consolidati e conduttori di punta. Si riduce "Report": meno puntate per Sigfrido Ranucci.