Non solo Giletti Terremoto in Rai | saltano big tagliati programmi di punta

A pagarne il prezzo non sono solo i volti noti e le trasmissioni di punta, ma anche la stessa identità della Rai, che si trova a dover riconsiderare il suo ruolo nel panorama televisivo italiano. Con il rischio di perdere appeal e autorevolezza, la futura programmazione potrebbe cambiare radicalmente, lasciando il pubblico in attesa di scoprire quali saranno le novità e le sorprese di questa rivoluzione.

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 20252026, che si terrà venerdì a Napoli, si profila un drastico ridimensionamento dell’offerta della tv pubblica. Le indiscrezioni emerse nelle ultime ore descrivono un piano di contenimento dei costi che, ben oltre le sole terze serate, coinvolgerebbe alcuni dei programmi più seguiti e rappresentativi del servizio pubblico. A pagarne il prezzo non sarebbero solo gli show meno performanti in termini di ascolti, ma anche titoli storici e conduttori di punta, suscitando malumori e perplessità tanto dentro quanto fuori Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it