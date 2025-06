Non solo Byd La Cina mette un altro piede in Europa con la Aiib

La presenza della Cina in Europa si fa sempre più palpabile, non solo attraverso i Panda Bond, ma anche con l’ingresso nell’AIIB, la Banca Asiaticainvestimenti per le Infrastrutture. Dopo il primo assaggio dello scorso ottobre, quando la Cina ha iniziato a emettere obbligazioni in yuan per sostenere la propria economia, si apre un nuovo capitolo di influenze geopolitiche e finanziarie. Ma cosa significa tutto ciò per il nostro continente?

Un primo assaggio era arrivato lo scorso mese di ottobre, quando, come raccontato da questo giornale, la Cina avviò l’operazione Panda bond. Tecnicamente un’obbligazione in yuan, emessa dal governo cinese e dalle sue banche, per finanziare l’economia. Per il Dragone, è sempre stato una specie di architrave, sia dentro casa, sia fuori. Nel primo caso, per raccogliere la liquidità con cui imbottire le banche e provare a rimettere in moto i consumi. Nel secondo, per dare alle medesime banche sufficiente potenza di fuoco per concedere quei prestiti con cui ingabbiare i governi in via di sviluppo, a cominciare dall’Africa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non solo Byd. La Cina mette un altro piede in Europa con la Aiib

In questa notizia si parla di: cina - mette - altro - piede

Sui dazi Usa e Cina si danno la mano. Altro successo commerciale per Washington - Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno registrato progressi significativi nel dialogo commerciale con la Cina, grazie a un accordo sui dazi che ha suscitato entusiasmo nei mercati globali.

VNL: È UN’ITALIA DA RECORD, SUPERATA ANCHE LA CINA 3-0 Hong-Kong. Non si ferma la corsa dell’Italia in Volleyball Nations League. Le azzurre chiudono la week di Hong-Kong battendo anche le padrone di casa della Cina 3-0 (25-21; 32-30; 25-11) Vai su Facebook

Trump mette in pausa i dazi: stop di 90 giorni per tutti tranne che per la Cina; Macao, 25 anni dopo: il successo di “un Paese, due sistemi”; Il delicato futuro delle relazioni tra Vaticano e Cina nel dopo Bergoglio.

La Cina mette un piede in una startup europea della fusione nucleare - Costo stimato: 22 miliardi di euro, finanziati per il 45% dall’Unione europea e per la restante parte, in quote uguali, da Stati Uniti, Cina ... Riporta wired.it

La Meloni in Cina con un piede, ma con l’altro resta nell’Atlantico - del governo italiano è chiara (ed è una scelta tutt’altro che filocinese), la Meloni deve al contempo cercare di non ... Scrive panorama.it