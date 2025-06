Non solo boutiques e ristoranti | la foto che mostra i due volti del centro storico

un contrasto sorprendente tra il fascino raffinato del centro storico e la realtà di chi vive ai margini della società. Questa immagine, simbolo di un’Italia che si divide tra eccellenza e difficoltà, ci invita a riflettere su come l’eleganza nasconda spesso storie di anonimato e resilience. È un richiamo a non limitarsi a ciò che appare, ma a scoprire le sfumature che rendono il nostro territorio così complesso e affascinante.

Non c'è nemmeno un marciapiede. Solo il lastricato elegante del centro storico di via Boldoni, tra boutique e pasticcerie. Proprio lì, in uno degli angoli più curati e rappresentativi di Como, un uomo dorme a terra, disteso sul porfido, accanto alle vetrine del negozio Nove25 e praticamente in. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Non solo boutiques e ristoranti: la foto che mostra i due volti del centro storico

In questa notizia si parla di: centro - storico - boutiques - ristoranti

