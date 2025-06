Non solo boutiques e ristoranti | la foto che mostra i due volti del centro storico

mezzo al cuore pulsante di una città che unisce eleganza e tradizione. Questa immagine cattura il contrasto tra la vivacità commerciale e la fragilità umana, invitandoci a riflettere sulla realtà nascosta dietro le facciate patinate di Como. Un richiamo alla nostra attenzione: la bellezza senza coscienza sociale ha senso solo se accompagna anche compassione e solidarietà.

Non c'è nemmeno un marciapiede. Solo il lastricato elegante del centro storico di via Boldoni, tra boutique e pasticcerie. Proprio lì, in uno degli angoli più curati e rappresentativi di Como, un uomo dorme a terra, disteso sul porfido, accanto alle vetrine del negozio Nove25 e praticamente in.

