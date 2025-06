Non siamo rompiscatole siamo genitori di bambini disabili | la lettera di una mamma per i diritti del suo piccolo

Non siamo rompiscatole, siamo genitori che lottano con tutto il cuore per i diritti dei loro figli. Alessia Coppolino, madre di Andrea, un bambino di cinque anni con una forma rara di encefalopatia epilettica, ci racconta la sua storia e la battaglia quotidiana per garantire al piccolo un futuro dignitoso. Una testimonianza toccante che invita a riflettere sull’importanza di essere ascoltati e supportati. Ecco la sua lettera, un grido di speranza e diritti.

Riceviamo e pubblichiamo Mi chiamo Alessia Coppolino e sono la mamma di Andrea, un bambino di cinque anni affetto da una forma rara di encefalopatia epilettica che, fin dai tredici mesi di vita, ha causato un importante ritardo del neurosviluppo. Da circa quattro anni viviamo la realtĂ della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Non siamo rompiscatole, siamo genitori di bambini disabili": la lettera di una mamma per i diritti del suo piccolo

In questa notizia si parla di: siamo - mamma - rompiscatole - genitori

Mamma e papà gli fanno bere salamoia per punizione, bimbo di 7 anni muore: nessuna accusa per genitori - Isaiah, un bimbo di 7 anni, è tragicamente morto dopo aver ingerito salamoia d’oliva come punizione inflitta dai suoi genitori adottivi in Colorado.

Non siamo rompiscatole, siamo genitori di bambini disabili: la lettera di una mamma per i diritti del suo piccolo; Dentro al mondo di Elisa Iorio: così è nata una “Fata” d’argento; Voglio essere una buona mamma per la next generation, la speranza di Aurora Ramazzotti.

"Non siamo rompiscatole, siamo genitori di bambini disabili": la lettera di una mamma per i diritti del suo piccolo - Mi chiamo Alessia Coppolino e sono la mamma di Andrea, un bambino di cinque anni affetto da una forma rara di encefalopatia epilettica che, fin dai tredici mesi di vita, ha causato un importante ritar ... Come scrive palermotoday.it

Da Mamma di Merda a Mamma di Meta: così Instagram parla di social a genitori e figli - Noi genitori non possiamo affidarci solo a questo o dare tutta la responsabilità alle piattaforme: dobbiamo esserci, come ci siamo la prima volta ... Riporta repubblica.it