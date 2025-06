Non si gioisce mai per un ergastolo ma restituito un pizzico di serenità a mamma Nunzia

Non si gioisce mai per un ergastolo, ma questa sentenza ha restituito un pizzico di serenità a mamma Nunzia. A Brindisi, il giudice ha condannato l’autista coinvolto nell’omicidio di Paolo Stasi con un anno di isolamento diurno, mentre la madre del 19enne francavillese è stata assolta. In un contesto di dolore e attesa, ogni piccola vittoria rappresenta un passo verso la giustizia e la pace.

BRINDISI - Ergastolo con isolamento diurno per un anno per colui che ha guidato l'auto con a bordo il killer reo confesso di Paolo Stasi, il giorno dell'omicidio. E assoluzione per la madre del 19enne francavillese ucciso il 9 novembre 2022 in via Occhibianchi a Francavilla Fontana: non ha.

