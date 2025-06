Non prendete impegni per il 9 luglio 2025 | c’è il Galaxy Unpacked prenotate lo sconto ora

Segnatevi questa data: il 9 luglio 2025, Samsung svelerà i nuovi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 durante l’atteso evento Galaxy Unpacked. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: prenotate subito il vostro sconto esclusivo e preparatevi a vivere un’esperienza tecnologica senza precedenti. Ricordate, gli innovatori sono sempre pronti ad agire per primi—che aspettate?

L'evento Galaxy Unpacked per il lancio di Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 sarà il 9 luglio 2025.

Segnate questa data in agenda: il 9 luglio 2025 Samsung svelerà le sue ultime innovazioni durante il Galaxy Unpacked, tra cui il tanto atteso Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7.

