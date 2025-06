‘Non perdiamoli di vista’ | Boom di visite a scuola

Il progetto "Non perdiamoli di vista" ha conquistato l'attenzione della comunità scolastica e delle famiglie, registrando un vero e proprio boom di visite e screening oculistici gratuiti. In soli cinque mesi, sono stati effettuati 1.149 controlli in 16 istituti, coinvolgendo oltre 200 studenti delle classi terze. Un risultato che sottolinea l'importanza di iniziative preventive per il benessere visivo dei giovani, e il contributo dei club Rotary rafforza il valore di questa preziosa collaborazione.

Un contributo prezioso quello offerto dal progetto ‘Non perdiamoli di vista’. I numeri dell’edizione 2025 hanno permesso di far registrare in cinque mesi ben 1.149 screening oculistici gratuiti effettuati in 16 istituti scolastici comprensivi, coinvolgendo 81 classi terze di 27 plessi della provincia. A tracciare un bilancio estremamente positivo dell’iniziativa è stato il club Rotary di San Benedetto, San Benedetto del Tronto nord e di Ascoli assieme a Luca Cesari, direttore dell’Uoc oculistica dell’Ast, nonché l’ufficio scolastico provinciale. "Crediamo e investiamo molto nella prevenzione – sostiene il direttore generale Ast dottor Antonello Maraldo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Non perdiamoli di vista’: "Boom di visite a scuola"

In questa notizia si parla di: perdiamoli - vista - boom - visite

Gratis al museo 1 giugno:boom di visite - Il 1 giugno, i musei italiani hanno registrato un vero e proprio boom: ben 255mila visitatori hanno approfittato dell’ingresso gratuito.

Screening oculistico nelle scuole per individuare il cheratocono: effettuate 1.149 visite con il progetto 'Non perdiamoli di vista'.

Visite, boom di mancate disdette. Sono quasi seimila gli esami ’persi’ - con dati infelici che in alcune province vedono dei picchi importanti – osserva Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia ... Segnala msn.com

Medici famiglia, a Roma boom visite per Covid e influenza - spiega il segretario della Fimmg di Roma e provincia, Pier Luigi Bartoletti - Secondo ansa.it