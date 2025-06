Non mi lamento mai ma è un grande errore | Paolini furiosa con l’arbitro a Bad Homburg poi vince in due set

Jasmine Paolini, nota per la sua eleganza e compostezza in campo, questa volta ha mostrato una sfaccettatura inaspettata della sua personalità. Durante il match a Bad Homburg, la tennista italiana si è scontrata con un errore arbitrale che l’ha fatta perdere la pazienza, scatenando un acceso confronto. Nonostante le emozioni, Paolini ha saputo riorganizzarsi e conquistare la vittoria in due set. Un episodio che testimonia come anche i grandi campioni possano essere travolti dalle passioni, ma alla fine...

“Io non mi lamento mai, ma questo è un grande errore. Ed è la seconda volta”. Ci ha da sempre abituati a sorrisi, correttezza e bei gesti in campo, ma questa volta anche Jasmine Paolini ha perso la pazienza. La tennista italiana, classe 1996, si è resa protagonista di una lunga discussione con l’arbitro prima e il supervisor dopo, al termine di un punto contestato. Oggi, martedì 24 giugno, infatti l’azzurra ha affrontato (e battuto) la canadese Leylah Fernandez agli ottavi di finale del Wta 500 di scena a Bad Homburg, torneo sull’erba di preparazione a Wimbledon, ed è qui che è andato in scena il movimentato botta e risposta con il giudice di sedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non mi lamento mai, ma è un grande errore”: Paolini furiosa con l’arbitro a Bad Homburg, poi vince in due set

In questa notizia si parla di: lamento - errore - paolini - arbitro

Aston Villa fa lamentarsi ufficiale a PGMOL per l’errore di arbitro nella perdita di Man Utd - L'Aston Villa ha espresso il suo malcontento attraverso una denuncia ufficiale al PGMOL per un controverso errore arbitrale di Thomas Bramall nella recente sconfitta per 2-0 contro il Manchester United.

“Non mi lamento mai, ma è un grande errore”: Paolini furiosa con l’arbitro a Bad Homburg,…; L'ascolano Paolini designato per Juve Stabia-Benevento, un match a tinte fortissime....

Serie C, errore tecnico dell’arbitro: Cuneo-Entella è da rigiocare - Accertato l’errore tecnico dell’arbitro, il signor Perenzoni di Rovereto, che non ha espulso il centrale dei piemontesi Simone Paolini (cartellini gialli al 61’ e al 90’, con ancora ... Scrive corriere.it

Serie C, ufficiale: "Errore tecnico dell'arbitro", Cuneo-Entella si ripeterà - Il giudice ha, infatti, rilevato: "che nella gara in oggetto, al minuto 45 del secondo tempo, l'arbitro procedeva all'ammonizione del calciatore Simone Paolini N. Riporta repubblica.it