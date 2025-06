Non ho mai detto che i Cesaroni mi facevano schifo Claudio Amendola non ha voluto dire delle cattiverie nei miei confronti | parla Elena Sofia Ricci

In un mondo in cui le parole possono accendere polemiche e fraintendimenti, è fondamentale ricordare il valore del rispetto e della comunicazione sincera. Elena Sofia Ricci chiarisce che il suo post non era rivolto a Claudio Amendola, ma una riflessione spontanea sulla gentilezza e l'affetto autentico. In un’era di drammi mediatici, le parole giuste possono fare la differenza, promuovendo comprensione e dialogo genuino.

“Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era. L’ho pubblicato la mattina, prima ancora di sapere cosa fosse accaduto”, ha spiegato Elena Sofia Ricci a SuperguidaTv. Il riferimento era alla storia Instagram pubblicata dopo le parole pronunciate da Amendola, dichiarazioni che avevano fatto esplodere il “ Cesaroni-Gate “: “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta”. La settima stagione dell’amatissima serie di Canale 5 è accompagnata da mesi da rumors, soprattutto sull’assenza nel cast di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ho mai detto che i Cesaroni mi facevano schifo. Claudio Amendola non ha voluto dire delle cattiverie nei miei confronti”: parla Elena Sofia Ricci

