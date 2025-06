Non è Louis l' omicida Innocente in carcere? La convinzione dell' investigatore

La vicenda di Louis Dassilva, accusato ingiustamente di un omicidio che scuote la comunità, si arricchisce di nuovi dettagli. L’investigatore privato Ezio Denti, intervenuto a Incidente Probatorio, mette in discussione la colpevolezza di Dassilva e individua un possibile collegamento con Manuela Bianchi. Una teoria che potrebbe rivoluzionare le indagini e cambiare il corso della verità. Ma cosa c’è dietro questa complessa vicenda?

“Ritengo che Louis Dassilva non sia il responsabile dell'omicidio di Pierina Paganelli per un semplice motivo: il denominatore comune della vicenda è Manuela Bianchi”. E' questa la convinzione dell'investigatore privato Ezio Denti, intervenuto nella trasmissione Incidente Probatorio in onda su Canale 122-Fatti di Nera, per commentare il caso di omicidio di Pierina Paganelli, la donna trovata morta nell'ottobre del 2023 nel garage del condominio doveva viveva a Rimini. “La mano che ha colpito la povera Pierina sembra essere una mano maschile, dunque escludendo le due donne, restano Louis Dassilva e Loris Bianchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it