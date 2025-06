Non ci fermeremo mai mistero sulla morte di Aurora Maniscalco | la tragedia della hostess morta a Vienna

Il dolore e il mistero avvolgono ancora la tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di soli 23 anni che ha perso la vita a Vienna. I familiari sono decisi a scoprire la verità, convinti che ci sia qualcosa di più di un semplice incidente. La loro determinazione si unisce alla richiesta di giustizia: perché Aurora non è morta per caso. La verità, prima o poi, verrà a galla.

"Non ci fermeremo mai. Noi ti faremo giustizia, non ci fermeremo di fronte a niente". E poi: "C'era stata una lite. Nessuno di noi crede al suicidio". Sono decisi a vederci chiaro i familiari di Aurora Maniscalco, la ragazza originaria di Palermo di 23 anni, morta in ospedale a Vienna, in Austria, dopo essere caduta dal terzo piano di una stanza in albergo. Le indagini sono condotte dalla polizia e gli agenti sospettano che possa non essersi trattato di un incidente.