Nodi territoriali di salute mercoledì l' incontro pubblico per presentare la sede di Miramare

Mercoledì 25 giugno alle 18, piazza Decio Raggi si trasformerà nel cuore pulsante della salute cittadina con l'incontro pubblico dedicato ai nodi territoriali di salute di Miramare. Un momento importante per scoprire come i primi quattro Nodi prenderanno vita, rafforzando il legame tra servizi sanitari e comunità. Non perdete questa occasione di partecipare attivamente al futuro della salute locale, perché insieme possiamo fare la differenza.

Nodi territoriali, mercoledì 25 giugno l’incontro pubblico presso il Nodo sud mare, in piazza Decio Raggi, per presentare il progetto alla città. L’orario di ritrovo sarà alle 18: l’occasione è l’attivazione dei primi quattro Nodi territoriali di salute, per i quali il Comune promuove un ciclo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Nodi territoriali di salute, mercoledì l'incontro pubblico per presentare la sede di Miramare

