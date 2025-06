Noah schnapp di stranger things al outdoor film festival

L’Outdoor Film Festival 2025 si conferma come uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, un’occasione unica per immergersi nel mondo del cinema all’aperto e incontrare star internazionali. Tra le news più entusiasmanti, la partecipazione di Noah Schnapp, protagonista di Stranger Things, che infiammerà il festival dal 3 al 6 luglio a San Valentino Torio. Un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e non solo, che promette emozioni indimenticabili.

noah schnapp protagonista dell’outdoor film festival 2025. Tra gli ospiti più attesi dell’ Outdoor Film Festival 2025 si aggiunge Noah Schnapp, noto interprete di Will Byers in Stranger Things. La sua presenza conclude un ricco elenco di star internazionali che animeranno l’evento, programmato dal 3 al 6 luglio a San Valentino Torio, in provincia di Salerno. dettagli sull’evento e la partecipazione di noah schnapp. L’ Outdoor Film Festival 2025, organizzato dall’ Associazione Culturale Soffermiamoci e diretto da Giuliano Squitieri, rappresenta il terzo appuntamento consecutivo. L’iniziativa si conferma come uno dei principali eventi italiani dedicati a cinema, serie TV e cultura pop. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Noah schnapp di stranger things al outdoor film festival

In questa notizia si parla di: noah - schnapp - outdoor - film

Noah schnapp di stranger things al outdoor film festival 2025 - Tra gli ospiti di quest’anno, spicca la presenza di Noah Schnapp, celebre per il suo ruolo in Stranger Things, che animerà il festival con incontri esclusivi e sessioni di Q&A.

Outdoor Film Festival, ospite la star di “Stranger Things” Noah Schnapp - - Quotidiano di; Outdoor Film Festival 2025, Noah Schnapp tra gli ospiti; Outdoor Film Festival, ospite la star di “Stranger Things” Noah Schnapp.

Tutto su ospiti e programma dell’Outdoor Film Festival - Sarà Noah Schnapp, amatissima star di Stranger Things, a completare il prestigioso parterre di ospiti della terza edizione dell’Outdoor Film Festival. Scrive novella2000.it

Noah Schnapp, interprete di Will in Stranger Things, sarà tra gli ospiti dell’edizione 2025 di Outdoor Film Festival - Noah Schnapp, interprete di Will in Stranger Things, sarà tra gli ospiti dell'edizione 2025 di Outdoor Film Festival ... Segnala daninseries.it