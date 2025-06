Noah schnapp di stranger things al outdoor film festival 2025

Tra gli ospiti di quest’anno, spicca la presenza di Noah Schnapp, celebre per il suo ruolo in Stranger Things, che animerà il festival con incontri esclusivi e sessioni di Q&A. L’Outdoor Film Festival 2025 promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del cinema e della cultura pop, offrendo un’occasione unica di avvicinarsi alle star internazionali e di scoprire nuove emozioni sotto le stelle. Non mancare!

l’outdoor film festival 2025: un evento imperdibile con ospiti internazionali e iniziative culturali. Il prossimo Outdoor Film Festival 2025 si prepara ad accogliere un pubblico appassionato di cinema, serie TV e cultura pop, offrendo un programma ricco di incontri, proiezioni e momenti di confronto. La manifestazione, alla sua terza edizione, si svolgerà dal 3 al 6 luglio nel suggestivo borgo di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Tra gli ospiti più attesi figura il noto attore internazionale Noah Schnapp, riconosciuto per il ruolo di Will Byers nella serie cult Stranger Things. La presenza dell’attore rappresenta uno dei punti principali dell’evento, che mira a valorizzare giovani talenti e personalità del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Noah schnapp di stranger things al outdoor film festival 2025

In questa notizia si parla di: outdoor - film - festival - noah

San Valentino Torio, le star sbarcano all’Outdoor Film Festival - San Valentino Torio si anima per la terza edizione dell'Outdoor Film Festival dal 3 al 6 luglio, con tre star internazionali annunciate a Cannes.

Outdoor Film Festival 2025, Noah Schnapp tra gli ospiti; Outdoor Film Festival, ospite la star di “Stranger Things” Noah Schnapp - - Quotidiano di; Outdoor Film Festival, ospite la star di “Stranger Things” Noah Schnapp.

Tutto su ospiti e programma dell’Outdoor Film Festival - Sarà Noah Schnapp, amatissima star di Stranger Things, a completare il prestigioso parterre di ospiti della terza edizione dell’Outdoor Film Festival. Riporta novella2000.it

Noah Schnapp, interprete di Will in Stranger Things, sarà tra gli ospiti dell’edizione 2025 di Outdoor Film Festival - Noah Schnapp, interprete di Will in Stranger Things, sarà tra gli ospiti dell'edizione 2025 di Outdoor Film Festival ... Secondo daninseries.it