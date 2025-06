Noa Lang-Napoli tutto fatto! dall' Olanda sicuri | ecco le cifre e il contratto

Il calciomercato del Napoli infiamma gli animi: dopo settimane di rumors, arriva l’annuncio ufficiale dall’Olanda. Secondo il quotidiano NOS, un accordo di massima è stato raggiunto tra SSC Napoli, PSV e Noa Lang, segnando il primo grande colpo di Antonio Conte in attacco. La trattativa si avvicina alla conclusione e l’entusiasmo cresce: questa operazione potrebbe cambiare le sorti della stagione azzurra, portando nuove energie e ambizioni alla squadra. La notizia che tutti aspettavano sta per diventare realtà.

Il calciomercato del Napoli non conosce soste e il primo, grande colpo per l'attacco di Antonio Conte è a un passo dalla definizione. Dopo giorni di indiscrezioni, arriva la conferma più pesante, direttamente dall'Olanda: secondo quanto riferisce l'autorevole quotidiano NOS, è stato raggiunto un accordo di massima tra la SSC Napoli, il PSV e il giocatore per il trasferimento di Noa Lang in maglia azzurra. Una notizia che mette fine all'attesa e delinea i contorni di un affare che porterà a Napoli uno degli esterni più talentuosi del panorama europeo. La trattativa, seguita da tempo da Manna, ha avuto l'accelerata decisiva. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Noa Lang-Napoli, tutto fatto! dall'Olanda sicuri: ecco le cifre e il contratto

In Olanda danno per fatto il passaggio di Lang al Napoli

