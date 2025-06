Noa Lang chi è l’esterno d’attacco vicino al Napoli

Noa Lang, talento olandese in forte ascesa, si avvicina al Napoli: l'esterno del PSV Eindhoven sarebbe ormai ad un passo con il club azzurro. Con un accordo quasi raggiunto, i tifosi partenopei possono sognare un rinforzo di qualità per la prossima stagione. Questa trattativa rappresenta una svolta importante nel calciomercato azzurro, puntando a rafforzare l’attacco e a puntare ancora più in alto in Italia e in Europa.

(Adnkronos) – Noa Lang si avvicina al Napoli. L'esterno olandese è l'obiettivo numero uno del club azzurro per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione e, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, martedì 24 giugno, in queste ore sarebbe stato trovato l'accordo con il giocatore. Il giocatore del Psv Eindhoven avrebbe dato il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

