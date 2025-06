Noa Lang chi è l’esterno d’attacco vicino al Napoli

Noa Lang si avvicina sempre più al Napoli. L’esterno olandese, protagonista con il Psv Eindhoven, è diventato il primo obiettivo dei partenopei per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Dopo aver trovato l’accordo personale con il giocatore, ora si lavora per chiudere la trattativa con il club olandese, che riconosce il suo potenziale e valuta attentamente la proposta. La Juventus si prepara a un’altra manovra di mercato…

(Adnkronos) – Noa Lang si avvicina al Napoli. L’esterno olandese è l’obiettivo numero uno del club azzurro per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione e, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, martedì 24 giugno, in queste ore sarebbe stato trovato l’accordo con il giocatore. Il giocatore del Psv Eindhoven avrebbe dato il suo ok a trasferirsi in Serie A, ora manca l’accordo con il club olandese, che valuta il suo talento circa 28 milioni di euro. Ma chi è Noa Lang? Noa Lang è un esterno offensivo di 26 anni, classe 1999. Nato in Olanda a Capelle aan den IJssel da madre olandese e padre del Suriname, entrambi ex calciatori, che lo avvicinano al pallone fin da piccolo. 🔗 Leggi su Seriea24.it