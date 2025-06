noa lang al napoli colpo da 25 milioni meret rinnova

Il Napoli si prepara a rinforzare il suo attacco con l’arrivo di Noa Lang, talento olandese del Psv, per circa 25 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, il club azzurro ha blindato anche Meret con un rinnovo fino al 2027, assicurandosi un futuro solido tra i pali. La sessione di mercato promette grandi emozioni: scopriamo tutti i dettagli.

I campioni d'Italia stanno per chiudere il loro primo colpo in attacco con l'esterno offensivo del Psv, Noa Lang, classe 99. Le società hanno trovato l'accordo per una cifra intorno ai 25 milioni e nelle prossime ore è prevista la fumata bianca. Nel frattempo, Alex Meret continuerà a difendere i pali del porta del Napoli in virtù del rinnovo di contratto fino al 2027. NOA LANG AL NAPOLI: TUTTI I DETTAGLI In attesa di capire come poter arrivare a Ndoye, obiettivo numero uno per rinforzare le fasce, i partenopei si cautelano con l'olandese del Psv, capace di realizzare 19 gol e 4 assist nelle 63 partite giocate in questa stagione.