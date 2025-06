No rearm no war lo striscione del M5s con Conte all' Aja per protestare contro il piano Ue

In un gesto deciso, Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle si ergono contro il piano di riarmo europeo con lo striscione “No rearm – No war” all’Aja. Una manifestazione che unisce 15 leader europei per denunciare i rischi di un conflitto e promuovere la pace. È un appello forte alla solidarietà e alla responsabilità, dimostrando che la voce dei cittadini può fare la differenza nella costruzione di un continente più sicuro e unito.

(Agenzia Vista) Aja, 24 giugno 2025 Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, insieme ad altri esponenti del partito ha organizzato una conferenza per protestare contro il piano di Riarmo europeo ““No rearm – No war”, a cui hanno aderito altri 15 leader di partiti europei. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "No rearm, no war", lo striscione del M5s con Conte all'Aja per protestare contro il piano Ue

Anche Conte al presidio davanti al petrolchimico, Cgil: "Lottiamo per contrastare il piano di dismissione di Eni" - Ieri pomeriggio, un affollato presidio di lavoratori del petrolchimico di Ravenna, promosso dalla Cgil, ha manifestato davanti ai tornelli dello stabilimento Eni di via Baiona.

Le bandiere di Israele, Nato e Unione europea sono state bruciate durante il corteo promosso da studenti, realtà pro-Palestina e Potere al Popolo. La manifestazione, a Roma, è alternativa a quella organizzata dalla piattaforma Stop Rearm Europe, a cui hann Vai su Facebook

Oggi, sabato 21 giugno, Roma sarà attraversata da una mobilitazione nazionale per la pace, promossa da oltre 440 sigle della società civile, sindacati, partiti e movimenti. La manifestazione, intitolata “Stop Rearm Europe – No guerra, riarmo, genocidio, autorit Vai su X

