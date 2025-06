Nike Vomero Premium & Plus | la nuova frontiera dell’ammortizzazione

Nike introduce le nuove Vomero Premium e Plus, due silhouette rivoluzionarie che ridefiniscono l’ammortizzazione e il comfort nelle corse su strada. Con tecnologie all’avanguardia, queste scarpe garantiscono una corsa più leggera, protezione superiore e supporto nel recupero, portando ogni atleta a superare i propri limiti con facilità. Fedeli alla filosofia “ascoltare la propria esigenza”, Nike invita tutti a scoprire una nuova dimensione di performance e benessere.

Due nuove silhoutte per la corsa. Nike ridefinisce il concetto di comfort con due nuove silhouette da corsa su strada: Vomero Premium e Vomero Plus. Pensate per garantire una corsa più leggera sul corpo, offrono livelli eccezionali di ammortizzazione, protezione dagli impatti e supporto nel recupero. Ogni passo diventa più fluido, ogni corsa più sostenibile, ogni atleta più vicino ai propri limiti — e oltre. Fedeli alla filosofia " ascoltare la voce dell'atleta ", queste nuove proposte sono il frutto di anni di sviluppo, test sul campo e back da runner professionisti e amatori. Il risultato? Due scarpe che rappresentano il vertice della linea Nike Vomero, da sempre sinonimo di massima ammortizzazione.

