Niente pallavolo femminile al PalaPanini Volley Modena cerca una nuova casa per la A2

A pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni al campionato di Serie A2 femminile, la Volley Modena Asd si trova di fronte a una sfida cruciale: trovare una nuova casa per la squadra. La decisione di non poter più utilizzare il Palasport G. Panini mette in discussione il futuro della società e dell’intera comunità sportiva. La ricerca di una soluzione rapida e efficace diventa ora la priorità assoluta per garantire continuità e successo alla squadra.

"A poco più di dieci giorni dalla scadenza dei termini per le richieste di ammissione al prossimo campionato di Serie A2 femminile, la società Volley Modena Asd apprende con rammarico da Modena Volley Punto Zero Ssdrl, che ha in carico la gestione del Palasport G. Panini, l’impossibilità di poter. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Niente pallavolo femminile al PalaPanini, Volley Modena cerca una nuova casa per la A2

Playoff di pallavolo: Volley Modena sfida MTS Tecnicaer Santena per la finale B1 femminile - Nel turno infrasettimanale dei playoff di pallavolo, il volley Modena sfida MTS Tecnicaer Santena per conquistare la finale B1 femminile.

Volley Modena contro Modena Volley. PalaPanini negato alla neopromossa in A2 - La Valsa Group, che gestisce l’impianto di via Divisione Acqui, ha detto di no alla richiesta da parte del club femminile. Come scrive ilrestodelcarlino.it

