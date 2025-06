Nicolas Jackson si è esteso dopo l’attrezzatura di carte rosse horror nella Coppa del Mondo di Club

Nicolas Jackson, talento emergente del Chelsea, ha visto la sua avventura europea e internazionale scaldarsi ulteriormente dopo un episodio di rottura nella vittoria della Coppa del Mondo di club. La sua sospensione di due partite, inflitta per un cartellino rosso durante la sfida contro Flamengo, solleva nuove domande sulle sue prestazioni e sulla gestione delle emozioni in campo. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che potrebbe segnare il suo futuro calcistico.

2025-06-24 19:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’attaccante del Chelsea Nicolas Jackson ha ricevuto una sospensione a due partite dopo il suo licenziamento durante la sconfitta della Coppa del Mondo del Blues del Blues a Flamengo. Jackson ha visto Red nella sconfitta per 3-1 del Chelsea a Lincoln Financial Field a Filadelfia il 20 giugno, arrivando come sostituto del secondo tempo prima di ricevere i suoi ordini in marcia per una sfida sconsiderata e di studio sull’Ayrton Lucas di Flamengo. Ha segnato il suo secondo invio in sole quattro apparizioni, aggiungendo ulteriore controllo al futuro dell’attaccante sotto Enzo Maresca, in particolare dopo aver firmato Liam Delap. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

