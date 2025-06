Nico Rosberg svela che Adrian Newey ha già lasciato tutti a bocca aperta all'Aston Martin con un gesto

Nico Rosberg rivela come Adrian Newey abbia stupito tutti all'Aston Martin con un gesto sorprendente, segnando un nuovo capitolo nella Formula 1. L’ex pilota tedesco narra di un impatto immediato e di come il leggendario progettista britannico abbia lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha fatto di così incredibile? Continua a leggere e scopri come questa mossa possa rivoluzionare il mondo delle corse.

L'impatto di Adrian Newey all'Aston Martin è stato subito pazzesco: il leggendario progettista britannico si è seduto al tavolo e ha lasciato tutti a bocca aperta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: adrian - newey - lasciato - tutti

Adrian Newey tira una bordata alla Red Bull e spiega qual è il segreto del successo in Formula 1 - Adrian Newey, genio dell'ingegneria e architetto di successi in Formula 1, lancia una bordata alla Red Bull, svelando il segreto del trionfo nella massima categoria automobilistica.

La McLaren ha lasciato Montreal con un bottino di punti sicuramente inferiore rispetto a quanto preventivato alla vigilia. In Canada, il team di Woking (per la prima volta fuori dalla zona podio in questo 2025) ha infatti colto un quarto posto con Oscar Piastri e u - facebook.com Vai su Facebook

Nico Rosberg svela che Adrian Newey ha già lasciato tutti a bocca aperta all'Aston Martin con un gesto; Alonso è orgoglioso dell'ingaggio di Newey: Tutti si comportano a un livello superiore.; F1 | La rivelazione di Newey: ecco il motivo del suo folle addio a Red Bull.

Nico Rosberg svela che Adrian Newey ha già lasciato tutti a bocca aperta all’Aston Martin con un gesto - L'impatto di Adrian Newey all'Aston Martin è stato subito pazzesco: il leggendario progettista britannico si è seduto al tavolo e ha lasciato tutti a ... fanpage.it scrive

F1 | La mente di Newey batte computer e simulatori: la rivelazione da Aston Martin - La prima Aston Martin di F1 curata da Adrian Newey esordirà nel 2026, ma intanto il britannico ha già lasciato senza parole i suoi colleghi. Scrive f1ingenerale.com