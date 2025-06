Nevada salvata nel dirupo a Moltrasio | lieto fine per la cagnolina Husky dispersa

Una situazione drammatica, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, Nevada, la coraggiosa cagnolina husky, è stata salvata dal dirupo a Moltrasio. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, riportando serenità alla famiglia in vacanza e dimostrando ancora una volta come il coordinamento tra cittadini e forze specializzate possa fare la differenza. Questa storia è un esempio di speranza e collaborazione che ci ricorda l'importanza di non perdere mai la speranza in momenti critici.

Un intervento di soccorso tecnico si è concluso nel migliore dei modi nella mattinata di martedì 24 giugno 2025 a Moltrasio. Protagonista Nevada, una giovane Husky smarritasi nella serata precedente durante una passeggiata con la sua famiglia, in vacanza nella zona. Il cane era finito in una. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Nevada salvata nel dirupo a Moltrasio: lieto fine per la cagnolina Husky dispersa

