Netflix vuole l’esclusiva per il divorzio di Harry e Meghan pronto accordo da 153 milioni Loro sono nauseati ma hanno più che mai bisogno di quei soldi

Hanno celebrato il loro settimo anniversario di matrimonio in maggio, ma le voci sul loro divorzio sono sempre insistenti, sopratutto da quando Netflix ci avrebbe messo lo zampino. Harry e Meghan da Montecito non trovano pace e secondo l’esperta di Royals, Jess Phillips, sarebbero “ nauseati ” dalle continue chiacchiere relative al loro divorzio. Eppure, questa volta, a rafforzarle, ci sarebbero dei numeri. 153 milioni di dollari: a tanto ammonterebbe la cifra promessa dal colosso americano per avere l’esclusiva del racconto della separazione. Marina Hyde, conduttrice di un podcast dal titolo The Rest is Entertainment, sarebbe tra coloro che stanno contribuendo a dare voce alle speculazioni secondo le quali, Netflix non sarebbe particolarmente interessata a rinnovare il contratto di cinque anni che vedrebbe una nuova serie di As Ever, di Meghan e del programma sul polo voluto da Harry. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it