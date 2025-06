Netflix e grandi emozioni | a Giffoni in anteprima Per te e Tutta colpa del rock

Preparati a vivere un’estate all’insegna delle emozioni più coinvolgenti: Netflix porta due anteprime imperdibili al Giffoni Film Festival, il festival dei sogni e delle passioni, con un mix irresistibile di musica, risate e cuore. Il 18 e 19 luglio, il palco si accenderà con “Per te” di Alessandro Aronadia, una storia che promette di toccare le corde più profonde. La magia sta per cominciare...

GIFFONI VALLE PIANA (SA), 24 GIUGNO – Saranno due gli appuntamenti imperdibili targati Netflix al prossimo Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 26 luglio a Giffoni Valle Piana. Il 18 e il 19 luglio spazio a due anteprime che uniscono cuore, musica e risate. Il 18 luglio riflettori puntati su “Per te”, il nuovo film diretto da Alessandro Aronadio e prodotto da PiperFilm, Lungta Film e Alea Film, in collaborazione con Netflix. La pellicola si ispira alla vera storia di Mattia Piccoli, Alfiere della Repubblica nel 2021 a soli 11 anni, per la dedizione con cui ha affrontato la malattia del padre. 🔗 Leggi su Primacampania.it