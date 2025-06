Netanyahu Vittoria storica l’Iran non avrà armi nucleari

La recente vittoria di Netanyahu segna una svolta cruciale nella sicurezza regionale, blindando Israele da minacce nucleari e missilistiche. In soli 12 giorni, l’operazione Rising Lion ha rimosso due pericoli esistenziali, garantendo un futuro più stabile. Un risultato che non solo rafforza la posizione israeliana, ma definisce nuovi parametri di difesa e diplomazia nel Medio Oriente. Se non avessimo agito ora, lo Stato di Israele avrebbe rischiato di perdere il suo futuro.

ROMA (ITALPRESS) – Nei 12 giorni dell’operazione Rising Lion “abbiamo ottenuto una vittoria storica. Questa vittoria durerĂ per generazioni. Abbiamo rimosso due minacce esistenziali immediate: la minaccia di annientamento da parte di bombe nucleari e la minaccia di annientamento da parte di 20.000 missili balistici”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in dichiarazioni ai media. “Se non avessimo agito ora, lo Stato di Israele avrebbe presto corso il rischio di annientamento, ma questo non è accaduto perchè nel momento cruciale ci siamo sollevati come un leone e il nostro ruggito ha scosso Teheran e ha echeggiato in tutto il mondo”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: vittoria - netanyahu - storica - nucleari

Netanyahu, abbiamo ottenuto una vittoria storica - In un momento di tensione e speranza, Netanyahu annuncia con orgoglio una vittoria storica per Israele.

MONDIALE CLUB | Per la Juve gli ottavi valgono un tesoro. Doppia goleada, doppia vittoria e qualificazione staccata con un turno di anticipo #ANSA Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, Netanyahu: “Abbiamo ottenuto una vittoria storica”; Netanyahu “Vittoria storica, l’Iran non avrà armi nucleari”; Cnn: raid Usa hanno ritardato nucleare dell’Iran solo di mesi. Nyt: per 007 uranio in siti segreti.

Trump: "Un onore aver distrutto il nucleare iraniano". Netanyahu: "Vittoria storica, durerà per generazioni" | La diretta - La svolta dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi Usa in Qatar. Secondo msn.com

Pezeshkian: "No ad armi nucleari, solo i nostri diritti legittimi". Netanyahu: "Vittoria storica" - Netanyahu: "Abbiamo ottenuto una vittoria storica" “Abbiamo ottenuto una vittoria storica, abbiamo rimosso due minacce esistenziali immediate” ha detto il primo ministro Benyamin Netanyahu in una dich ... Da msn.com