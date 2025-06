Netanyahu questa vittoria durerà per generazioni

Netanyahu proclama una vittoria storica che, a suo dire, durerà generazioni, sottolineando come un'azione tempestiva abbia scongiurato la minaccia di distruzione dello Stato di Israele. Con determinazione, il premier ha annunciato di aver eliminato due minacce esistenziali immediate: il rischio nucleare e quello dei missili balistici. Ma quale sarà il prossimo capitolo di questa complessa vicenda? Solo il tempo potrà dirlo.

"Questa vittoria durerà per generazioni. Se non avessimo agito ora, lo Stato di Israele si sarebbe trovato presto ad affrontare la minaccia di distruzione. Ma questo non è accaduto. Abbiamo rimosso due minacce esistenziali immediate: la minaccia di distruzione da parte di bombe nucleari e la minaccia di distruzione da parte di 20.000 missili balistici". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

