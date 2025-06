netanyahu abbiamo ottenuto una vittoria storica

In un momento di tensione e speranza, Netanyahu annuncia con orgoglio una vittoria storica per Israele. Dopo aver affrontato minacce esistenziali, il primo ministro israeliano celebra il cessate il fuoco con l'Iran, un passo che potrebbe segnare un nuovo capitolo di stabilitĂ e sicurezza nella regione. Ma cosa significa davvero questa svolta? Andiamo a scoprirlo piĂą nel dettaglio.

"Abbiamo ottenuto una vittoria storica, abbiamo rimosso due minacce esistenziali immediate". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in una dichiarazione ai media questa sera poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco con l' Iran.