Neonato morto durante il parto nell’ospedale di Imperia sei indagati | attesa per esiti autopsia

Una tragica perdita scuote la comunità di Imperia: un neonato muore durante il parto all'ospedale locale, sollevando interrogativi e preoccupazioni. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo, coinvolgendo sei sanitari. Mentre si attendono gli esiti dell’autopsia, si intensifica il dibattito sulla sicurezza e le responsabilità nei nostri ospedali, in un momento di grande dolore e riflessione. In questa delicata vicenda, la verità deve emergere per fare giustizia.

Un neonato è morto la scorsa settimana durante il parto all ’ospedale di Imperia. La madre, 29 anni, come riporta la Stampa, era arrivata al termine di una gravidanza regolare. La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, affidata al pm Lorenzo Fornace. Sono sei i sanitari indagati – tra medici e infermieri – come atto dovuto. L’Asl ha espresso cordoglio e dichiarato di essere a completa disposizione della magistratura. In attesa dei risultati dell’autopsia, si valuterà l’apertura di un’indagine interna. L’inchiesta punta a chiarire se il decesso fosse imprevedibile o se potesse essere evitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Neonato morto durante il parto nell’ospedale di Imperia, sei indagati: attesa per esiti autopsia

