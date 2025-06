Neonati sepolti tra i testimoni l’ex fidanzato di Chiara Petrolini Sulla perizia psichiatrica è già scontro

Il processo a Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso due neonati appena nati, si appresta a entrare nel vivo. Lunedì 30 giugno, la Corte di Assise di Parma ascolterà le testimonianze e deciderà chi chiamare come testimoni, tra cui spiccano i nomi di testimoni chiave e figure emozionanti, tra cui l’ex fidanzato di Chiara. Un caso che scuote la coscienza collettiva e solleva interrogativi cruciali sulla verità e la giustizia.

È già tempo di processo per Chiara Petrolini, la studentessa imputata per l’omicidio di due figli appena nati. Lunedì 30 giugno davanti alla Corte di assise di Parma inizia il confronto tra accusa e difesa. Tra le prime decisioni che i giudici dovranno prendere ci sarà la scelta sui testimoni indicati dalle parti. La Procura, con i pm Alfonso D’Avino e Francesca Arienti, ha inserito nella lista al vaglio della Corte tutti gli investigatori e i consulenti che hanno seguito il caso della villetta di Traversetolo ( dove l’imputata si trova ai domiciliari ), oltre agli amici, già sentiti in fase di indagine, l’ex datore di lavoro, il fidanzato di Chiara e padre dei due neonati sepolti, e i genitori di entrambi i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Neonati sepolti, tra i testimoni l’ex fidanzato di Chiara Petrolini. Sulla perizia psichiatrica è già scontro

In questa notizia si parla di: testimoni - chiara - petrolini - neonati

Sentenza assurda: uccise e seppellì i figli neonati in giardino, niente carcere per Chiara Petrolini. “Non può rifarlo” - Una sentenza sconvolgente ha coinvolto Chiara Petrolini, responsabile della morte e sepoltura dei suoi neonati in giardino.

Chiara Petrolini a processo: tra i testimoni fidanzato e genitori; Chiara Petrolini, l'aria nei polmoni e il colpo alla testa di uno dei due neonati: «Forse era vivo; Chiara Petrolini, la svolta grazie super testimone anonima: «Sapevano tutto. L’ho sentita parlare delle gravid.

Neonati sepolti: lunedì al via il processo a Parma, fra i testimoni indicati fidanzato e genitori - Lunedì 30 giugno davanti alla Corte di Assise di Parma inizia il processo a Chiara Petrolini, la giovane accusata del duplice omicidio con soppressione dei suoi figli neonati e tra le prime decisioni ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Neonati trovati morti a Traversetolo: la decisione del Riesame sulla madre Chiara Petrolini - Chiara Petrolini, 21enne accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei due figli neonati: arriva la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna. Da notizie.it