Nello studio della giornalista tante interviste a ospiti vip come Al Bano Francesca Pascale e Corinne Clery

In uno studio ricco di talento e personalità, la giornalista Monica Setta apre le porte a storie sorprendenti di vip come Al Bano, Francesca Pascale e Corinne Cléry. Questa sera alle 21.20 su Rai 2 debutta "Storie al bivio Show", spin-off di "Storie di donne al bivio". Con ospiti maschili in arrivo e il formato invariato, il programma promette rivelazioni autentiche e emozionanti, dove i protagonisti si racconteranno a cuore aperto, rivelando lati inaspettati...

V a in onda alle 21.20 su Rai 2 la prima puntata di Storie al bivio Show, spin-off del programma Storie di donne al bivio ideato e condotto da Monica Setta. Stasera, come in occasione della seconda puntata, martedì prossimo, il salotto della giornalista accoglierà anche ospiti maschili. Per il resto la formula del programma resta invariata. Nello studio di Monica Setta dunque i tanti ospiti vip si racconteranno a cuore aperto, rivelando lati della loro personalità sconosciuti al grande pubblico.

