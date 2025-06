Nella serie thriller 56 Days l’ex stellina Disney ha dovuto spogliarsi e non solo in senso fisico dei personaggi che l’hanno resa celebre durante l’adolescenza L' ha aiutata il fidanzato invitandola al topless in spiaggia

Nella serie thriller "56 Days", l’ex stellina Disney Cameron ha affrontato la sua prima sfida da adulta, superando paure e incertezze grazie al sostegno del suo fidanzato Damiano David. In un’intervista a Nylon, ha condiviso come il suo percorso di crescita sia stato facilitato dall’amore e dal coraggio di mostrarsi al naturale, anche in scena. Ma ciò che più conta è come questa esperienza abbia segnato il suo passaggio verso una nuova maturità artistica e personale.

D ove Cameron ha raccontato di aver superato la sue paure nel girare scene di nudo grazie al compagno Damiano David. L’ex stellina Disney ha affrontato il suo primo ruolo da adulta per la serie thriller 56 Days. In una recente intervista a Nylon, l’attrice ha raccontato il suo percorso di crescita e ha sottolineato il ruolo fondamentale del fidanzato Damiano. Cameron ha raccontato quanto fosse spaventata all’idea di girare scene di nudo. Ma anche come sia riuscita a superare quel blocco grazie al supporto del compagno. Durante una pausa dalle riprese, i due hanno passato una giornata al mare. Un momento semplice, ma rivelatore. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nella serie thriller "56 Days" l’ex stellina Disney ha dovuto spogliarsi, e non solo in senso fisico, dei personaggi che l’hanno resa celebre durante l’adolescenza. L'ha aiutata il fidanzato, invitandola al topless in spiaggia

