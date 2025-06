Nel nome di Elèna angelo su due ruote Torneo di calcio benefico alla memoria

Nel nome di Elèna, giovane appassionata di moto e vita, torna a risplendere il suo sorriso attraverso un torneo di calcio benefico che unisce sport, solidarietà e ricordo. Sabato 28 giugno, il campo di via Cavalla a Seveso si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, onorando la memoria di Elèna Caronni. Un'occasione speciale per riscoprire l'importanza dell'unità e del sostegno reciproco, perché il suo spirito vive ancora in ogni gesto di generosità.

Sabato 28 giugno è in programma a Seveso al campo sportivo di via Cavalla (Baruccana) una serata all’insegna dello sport e della beneficenza interamente dedicata alla memoria di Elèna Caronni. È trascorso quasi un anno da quella tragica serata, del 19 agosto scorso, quando la terribile notizia e il grande il dolore raggiunsero mamma Cinzia, papà Mario, la sorella Giulia e gli amici della ragazza. Elèna, 17 anni, in sella a quella moto da cross che tanto amava, per motivi mai chiariti, si era schiantata contro il palo della luce. Un impatto terribile quello avvenuto poco prima della mezzanotte a Meda, in via Cave e che aveva portato alla morte di Eléna nella notte del 20 agosto all’ospedale San Gerardo di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel nome di Elèna, angelo su due ruote. Torneo di calcio benefico alla memoria

