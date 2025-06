Nel nome di Dio Allah e Yahweh L’arma dei leader è la religione

Nel cuore di un mondo segnato da conflitti e preghiere, le parole di leader e fedeli si intrecciano tra invocazioni divine e tensioni geopolitiche. Tra cieli e territori contesi, la fede diventa strumento di speranza o di divisione. È in questo scenario complesso che si inserisce il recente gesto di Netanyahu, che prega sul Muro del Pianto per un alleato coinvolto in una sfida globale. La domanda è: fino a che punto le preghiere plasmano il destino delle nazioni?

Mattioli Bombe e preghiere. Nell'alto dei cieli non volano solo missili, ma anche invocazioni (o maledizioni, dipende dai punti di vista). Ultimo arrivato, Benjamin Netanyahu, primo ministro di un Paese non confessionale, orante sul Muro del pianto a favore dell'amico Trump che ha deciso di fare la guerra: "Possa Dio benedire, custodire, proteggere e aiutare, esaltare ed elevare in alto il presidente degli Stati Uniti perché si è assunto il compito di scacciare il male e le tenebre nel mondo". Mai come nelle guerre attuali, così numerose che iniziamo a perdere il conto, si è pregato tanto. Che poi le guerre sante siano anche sante guerre, o almeno sagge, è tutto da verificare.

