Nel cuore della terra e tra le rapide | l’estate 2025 si tinge di avventura alle grotte di Pertosa-Auletta

Un viaggio nel ventre della terra, tra concrezioni millenarie scolpite dal tempo, e poi la corsa tra le rapide di un fiume impetuoso, tra schizzi, risate e spirito di squadra. È l'essenza di Caving & Rafting, la nuova proposta turistica lanciata dalle Grotte di Pertosa-Auletta, che unisce natura, avventura e sostenibilità in un format esperienziale pensato per il viaggiatore contemporaneo. L'obiettivo è ambizioso: attrarre nuovi target, stimolare la permanenza di più giorni nel territorio e offrire un'alternativa dinamica e autentica, in aggiunta ai classici percorsi turistici, valorizzando il patrimonio naturale e culturale del territorio.

