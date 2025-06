Nei Riflessi di luna le parole avvolgono i sentimenti

nei riflessi di luna le parole avvolgono i sentimenti. Arezzo, 24 giugno 2025 – Nei “Riflessi di luna” le parole diventano un abbraccio intimo tra emozioni e natura, un viaggio tra scorci di vita quotidiana e paesaggi che evocano libertà. Questa raccolta di Simona Vanzi, pubblicata da Aletti Editore nella collana “I Diamanti della Poesia” e disponibile anche in e-book, invita il lettore a scoprire un mondo di sensazioni profonde e suggestive. Perché ogni verso è un invito a sognare.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Sono intense suggestioni, scorci di quotidianità, paesaggi della natura, vita che profuma di libertà, i “ Riflessi di luna” di Simona Vanzi, opera pubblicata nella collana “I Diamanti della Poesia” dell’Aletti editore e disponibile anche nella versione e-book. «La stesura di questa raccolta - racconta l’autrice che vive a Castelfranco Piandiscò (Arezzo) - mi ha permesso di vedere e apprezzare molte emozioni che avevo lasciato indietro. Riuscire a farle adagiare sulla carta è un traguardo personale molto importante e una soddisfazione unica». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nei “Riflessi di luna” le parole avvolgono i sentimenti

In questa notizia si parla di: riflessi - luna - parole - avvolgono

Guerra ucraina, le parole armate e la verità come vittima - La guerra in Ucraina ci pone di fronte a un conflitto di parole e armamenti, dove la verità emerge come vittima.

Nei “Riflessi di luna” le parole avvolgono i sentimenti.

Nei “Riflessi di luna” le parole avvolgono i sentimenti - “Riflessi di luna” di Simona Vanzi, opera dell’autrice di Castelfranco pubblicata nella collana “I Diamanti della Poesia” dell’Aletti editore e disponibile anche nella versione e- Scrive lanazione.it

A Potenza “Riflessi di gioventù: arte e parole in dialogo” - “Riflessi di gioventù: arte e parole in dialogo” è il titolo della serata dedicata alla riflessione e al confronto, ispirata dal libro di poesie “Nuvole sul divano”, scritto da Francesco Cosenza e ... Come scrive basilicata24.it