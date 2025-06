Ndoye vuole solo il Napoli rischio scontro col Bologna? Cosa sta succedendo

Il futuro di Ndoye al Napoli sta infiammando il mercato: l’attaccante svizzero spinge con forza per indossare la maglia azzurra, ma non mancano le tensioni con il Bologna, pronto a difendere il suo giocatore. La vicenda si fa sempre più incandescente, con possibili scontri tra club e una corsa contro il tempo per definire il trasferimento. Ecco tutti gli aggiornamenti su questa intricata trattativa.

L’attaccante svizzero spinge per firmare con gli azzurri, c’è anche il rischio di uno scontro con gli emiliani? Tutti gli ultimissimi aggiornamenti Arrivano importanti novità sulla vicenda Ndoye, il nome in pole per vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. L’attaccante svizzero è ritenuto il profilo perfetto per prendere il posto da titolare sulla fascia sinistra e diventare lui il sostituto di Kvaratskhelia, mai arrivato dal mercato di gennaio. Già nella serata di ieri vi abbiamo riportato, però, delle difficoltà nella trattativa con il Bologna. I rossoblù hanno chiesto 80 milioni di euro per il pacchetto che comprende proprio Ndoye e il suo compagno di squadra Beukema. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye vuole solo il Napoli, rischio scontro col Bologna? Cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: ndoye - napoli - rischio - scontro

Quando si giocheranno Parma-Napoli e Napoli-Cagliari? Il rischio spareggio Scudetto cambia tutto! - La lotta per lo Scudetto si infiamma, con Napoli e Parma pronti a scendere in campo. Le sfide contro Cagliari e l’incessante pressione dell'Inter rendono ogni partita cruciale.

Assurdo, scontri tra tifosi sotto il settore ospiti! | VIDEO; I prossimi passi di Ndoye: fuori a Milano, in campo a Roma; Napoli, scontri tra tifosi e polizia: a rischio la trasferta a Parma.

Napoli, assalto a Ndoye per rinforzare l’attacco: summit con il Bologna - In realtà Dan Ndoye non è mai sparito dai pensieri di mercato del Napoli. Da napoli.repubblica.it

Retroscena Ndoye: perché a gennaio rifiutò il Napoli. Non è da escludere nuova offerta in estate - Dan Ndoye del Bologna è stato uno degli obiettivi di mercato del Napoli nella sessione di mercato. Riporta msn.com