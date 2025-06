Ndoye Napoli è stallo nella trattativa per lo svizzero! Ne può approfittare questo club | chieste informazioni su di lui! La situazione attuale

Il mercato del Napoli si complica: il club partenopeo trova ostacoli nella trattativa per Dan Ndoye, con altri club pronti a inserirsi. Secondo fonti affidabili, la situazione attuale vede il Napoli rallentato e sotto pressione, mentre un’altra squadra potrebbe approfittarne. La corsa all’attaccante svizzero si infiamma, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa?

Ndoye Napoli, il club partenopeo rischia seriamente di dover duellare con quella squadra per portarlo a casa: cosa filtra sullo svizzero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito di riferimento, il Napoli è costretta a rallentare e guardarsi alla spalle per Dan Ndoye. Nonostante sia già avvenuto un incontro tra la società campione d’Italia in carica e il Bologna per lo svizzero, non è stato ancora trovato un accordo. È proprio in questa situazione che si è inserito il Borussia Dortmund. L’esterno svizzero, seguito anche dal calciomercato Juve, è il nome che piace di più soprattutto in caso di partenza di Bynoe-Gittens, ormai in odore di trasferimento al Chelsea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com