Nba, pensa come stanno rosicando i Clippers che avevano Shai e l’hanno buttato via (Spiegel) Il miglior giocatore per distacco di questa stagione Nba è stato Shai Gilgeous-Alexander. Ha vinto il titolo con Oklahoma City. È stato nominato Mvp della stagione e delle finali, e ha segnato il maggior numero di punti. Una tripletta precedentemente ottenuta solo da Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O’Neal. Ma “non si può raccontare la storia di Shai Gilgeous-Alexander senza dare almeno un’occhiata ai Los Angeles Clippers – scrive lo Spiegel – I Clippers, che sono probabilmente la squadra più ridicolizzata della Nba e che languiscono senza successo da anni all’ombra dei brillanti Los Angeles Lakers”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nba, i Clippers avevano Shai e l’hanno buttato via. Sono la squadra più derisa d’America (Spiegel)

