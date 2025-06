Naviga tra milioni di galassie nella colossale immagine del cosmo dell' osservatorio Vera C Rubin

Immergiti nell'immensità del cosmo con la straordinaria immagine dell'osservatorio Vera C. Rubin, che svela milioni di galassie in un dettaglio mozzafiato. Per apprezzarla al massimo, servirebbero 400 televisori 4K, a testimonianza della potenza di questa tecnologia rivoluzionaria. Questo spettacolare panorama dell'ammasso di galassie della Vergine è solo un assaggio delle infinite meraviglie che ci attendono nell'universo. Preparati a scoprire un mondo senza confini...

Per visualizzare alla piena risoluzione la prima immagine realizzata dall'osservatorio Vera C. Rubin occorrerebbero 400 televisori 4K. Il panorama ritrae in grandissimo dettaglio l'ammasso di galassie della Vergine ed è solo un assaggio delle capacità di questo incredibile strumento. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Naviga tra milioni di galassie nella colossale immagine del cosmo dell'osservatorio Vera C. Rubin

In questa notizia si parla di: galassie - immagine - osservatorio - vera

Svelato il mistero delle galassie: l’osservatorio Vera Rubin rivela scatti mozzafiato - Svelato il mistero delle galassie: l'Osservatorio Vera Rubin rivela scatti mozzafiato che accendono la nostra curiosità e ci trasportano tra stelle e nebulose.

Dieci milioni di galassie in un’unica immagine, ottenuta combinando più di mille fotografie: fanno parte della prima serie di immagini diffuse dall’Osservatorio Vera C. Rubin in Cile, che utilizza uno dei telescopi più grandi mai costruiti Vai su Facebook

Ecco le prime immagini dell’Osservatorio Vera Rubin ottenute con la camera digitale più grande mai costruita; Così tanto Spazio in una volta sola non l’avevamo mai visto; Naviga tra milioni di galassie nella colossale immagine del cosmo dell'osservatorio Vera C. Rubin.

Astronomia, le incredibili immagini dell’Universo catturate dall’osservatorio Vera Rubin - Potrebbe sembrare un’opera d’arte digitale ma si tratta di una visione rivoluzionaria del cosmo dell’osservatorio Vera Rubin in Cile, restituita dalla più grande fotocamera digitale mai costruita. Scrive msn.com

L'Universo come non era mai stato visto prima: ecco le immagini catturate dall'osservatorio Vera Rubin - (LaPresse) Potrebbe sembrare un'opera d'arte digitale ma si tratta di una visione rivoluzionaria del cosmo, restituita dalla più grande fotocamera digitale mai costruita che si trova nell'osservatorio ... Riporta msn.com