Natolungo colloquio Meloni-Trump su MO

Durante la cena dei leader della NATO al Palazzo Reale de L'Aja, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno condiviso un lungo e approfondito colloquio. Seduti fianco a fianco, hanno affrontato i temi più caldi del panorama internazionale, con particolare attenzione ai recenti sviluppi in Medio Oriente. Un incontro che potrebbe segnare importanti passi avanti nelle strategie globali, sottolineando l'importanza di alleanze forti e dialogo aperto.

22.30 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, seduti l'uno a fianco all'altro, alla cena dei leader della Nato hanno avuto un lungo colloquio. A quanto si apprende, presso il Palazzo Reale de L'Aja i due leader, durante la cena, hanno discusso dei principali dossier internazionali a partire dai recenti sviluppi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: nato - lungo - colloquio - meloni

Vertice Nato, Trump e il lungo colloquio, a cena, con Meloni. Rutte lo coccola: «Spese militari al 5%, successo storico» - A L’Aja, tra immagini di intesa e approfondimenti strategici, Giorgia Meloni e Donald Trump si sono confrontati durante una cena dei leader della NATO, discutendo di questioni cruciali come i recenti sviluppi in Medio Oriente e le spese militari al 5%.

Non riesce a pronunciare il fatidico "Sì" richiesto per diventare cittadino italiano e per questo dovrà affrontare un lungo percorso burocratico. È la vicenda di Ismael Bara, 18enne nato a Napoli e residente a Modena, affetto dalla sindrome di West, una grave for Vai su Facebook

Vertice Nato: alla cena reale lungo colloquio tra Meloni e Trump; Nato: Trump: 'Spagna contro 5%, ingiusto verso alleati' DIRETTA; Nato, lungo colloquio Meloni-Trump su Medio Oriente.

Colloquio riservato tra Meloni e Trump all'Aja: ecco di cosa hanno parlato - In vista del vertice Nato previsto per domani, i due leader hanno discusso a tavola durante la cena ufficiale organizzata dal re e dalla regina dei Paesi Bassi ... Riporta msn.com

Meloni-Trump, colloquio a cena per vertice Nato - In occasione del vertice, il Re e la Regina del Regno dei Paesi Bassi hanno ospitato una cena in onore dei Capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell'Alleanza. Secondo msn.com