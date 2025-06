Nato Trump mette nel mirino la Spagna | vietato opporsi alla deriva bellicista

come opporre alle provocazioni di Trump, che sembra più interessato a mettere in discussione i rapporti internazionali che a promuovere unità e cooperazione. La sua presa di posizione rischia di alimentare tensioni all’interno dell’Alleanza, minando la stabilità e la solidarietà tra i Paesi membri. In un contesto così complesso, l’attenzione deve rimanere sulla strada della diplomazia e del dialogo costruttivo.

Dopo la rabbia per il mancato rispetto della tregua tra Israele e Iran, Donald Trump cambia obiettivo. Si proietta al vertice Nato e lo fa mettendo nel mirino la Spagna, tra i pochissimi Paesi dell’Alleanza contrari al raggiungimento del 5% del Pil in spese militari. Per Trump “c’è un problema con la Spagna: non è d’accordo, il che è molto ingiusto nei confronti degli altri” alleati che fanno parte della Nato. Come al solito, non ci si può contrapporre alla posizione del presidente degli Stati Uniti, che non accetta alcun dissenso. Vertice Nato, Trump mette nel mirino la Spagna. Trump mette quindi nel mirino la Spagna, anche per fare pressione e assicurarsi l’approvazione del 5% in spese militari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nato, Trump mette nel mirino la Spagna: vietato opporsi alla deriva bellicista

Il 5% del Pil in spese militari? Anche no. La Spagna si ribella a Trump e inguaia la Nato: «Irrazionale e incompatibile col welfare» - A poche settimane dal vertice NATO, la Spagna di Pedro Sánchez si schiera contro l’idea di destinare il 5% del Pil alle spese militari, evidenziando come questa scelta possa danneggiare il benessere sociale e i valori del welfare.

Sotto tiro. Esposti al fuoco iraniano, come mai prima d’ora. I raid ordinati da Donald Trump contro i siti nucleari degli ayatollah «cambiano completamente lo scenario» dei quasi duemila soldati italiani schierati in Medio Oriente. Sceglie parole nette il ministro d - facebook.com Vai su Facebook

NATO, i 32 Paesi si accordano sul 5% del PIL; Sanchez vola da Xi, la Spagna apre alla Cina e gli Usa la mettono nel mirino; Springsteen, Bono e Beyoncé nel mirino di Trump: Pagati dai dem per sostenere Kamala Harris.

Nato: Trump: 'Spagna contro 5%, ingiusto verso alleati' DIRETTA - Voglio colonna europea dell'Alleanza ma non inutile duplicazione'. Si legge su ansa.it

Vertice Nato, Trump diffonde l’sms di Rutte: "L’Europa porterà le spese militari al 5% grazie a te". Spagna fuori dal nuovo target Pil in armi - Trump pubblica un messaggio di Rutte, "L'Europa pagherà molto" Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth un messaggio privato inviato dal segretario generale della Nato Mark Rutte in cui g ... Secondo affaritaliani.it