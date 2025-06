Nato Summit gli Usa restano impegnati in Europa ma gli alleati devono fare di più Parola di Whitaker

Dal palco del NATO Public Forum dell’Aja, l’ambasciatore americano Matthew Whitaker lancia un messaggio chiaro: gli USA restano impegnati in Europa, ma è tempo di cambiare passo. La Nato deve evolversi, passando dalla semplice difesa alla deterrenza strategica come pilastro fondamentale. Con questa visione, Whitaker propone un’agenda ambiziosa, chiedendo un aumento del budget al 5%, per rafforzare la capacità di risposta e mantenere stabile l’equilibrio globale. Solo così gli alleati potranno affrontare le sfide del futuro con successo.

Dal palco del Nato Public Forum dell’Aja, l’ambasciatore americano presso l’Alleanza atlantica, Matthew Whitaker, ha offerto un messaggio che è insieme avvertimento e proposta: la Nato deve cambiare passo. Perchè ciò sia possibile, Whitaker ha delineato un’agenda che punta a spostare gli equilibri del dibattito transatlantico, dalla difesa come attività di reazione alla deterrenza come progetto politico-industriale. Il budget “Vogliamo il 5% sulla difesa e sulla spesa correlata. Crediamo che tutti gli alleati saranno d’accordo. È un momento storico per questa Alleanza”, ha affermato Whitaker. Secondo l’ambasciatore Usa, non si tratta più di inseguire soglie minime, ma di rispondere a una trasformazione geopolitica che impone un salto di sistema. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nato Summit, gli Usa restano impegnati in Europa ma gli alleati devono fare di più. Parola di Whitaker

