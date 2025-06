Nato Rutte idolatra Trump | L’Europa pagherà il 5% in spese militari grazie a te sarà una tua vittoria grazie per l' attacco in Iran

Nato Rutte mostra un supporto inaspettato verso Trump, lodandolo pubblicamente e ringraziandolo per il suo ruolo nelle recenti strategie internazionali, tra cui l'attacco in Iran. Un gesto che solleva numerosi interrogativi sul futuro della politica europea e delle alleanze Nato. In questo scenario complesso, il rapporto tra i leader si fa sempre più strategico, lasciando intendere che le prossime mosse potrebbero cambiare gli equilibri globali.

Il tycoon ha pubblicato un messaggio di Mark Rutte, in cui quest'ultimo lo ringrazia per diverse cose, anche per l'attacco in Iran Il segretario generale della Nato idolatra Trump. Il tycoon ha pubblicato un messaggio di Mark Rutte, in cui quest'ultimo lo ringrazia per diverse cose. Una su tu.

