Nato lungo colloquio Meloni-Trump su Medio Oriente

Durante una cena ufficiale in Olanda, la presidente Meloni e Donald Trump hanno intrecciato un lungo e approfondito dialogo su molteplici questioni internazionali. Un incontro che ha evidenziato la forte sintonia tra i leader e il loro impegno nel affrontare le sfide globali. Ma cosa si sono detti esattamente? Scopriamo i dettagli di questo importante confronto che potrebbe influenzare il futuro della diplomazia internazionale.

L'Aia, 24 giu. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, seduti l'una a fianco all'altro alla cena offerta dal Re e dalla Regina del Regno dei Paesi Bassi in onore dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri della Nato, in vista del vertice di domani, hanno avuto un lungo colloquio che ha consentito – secondo quanto si apprende – di discutere dei principali dossier internazionali, a partire dai recenti sviluppi in Medio Oriente. Al ricevimento nel palazzo reale di Huis ten Bosch, hanno preso parte anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i rappresentanti dei quattro partner indo-pacifici e i vertici dell'Unione Europea.